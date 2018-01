São Caetano vai priorizar Libertadores Apesar da partida contra a Lusa, domingo, pelo Campeonato Paulista, as atenções do time do São Caetano durante esta semana estão voltadas para a estréia da equipe na Taça Libertadores da América. Na próxima terça-feira, o time recebe os mexicanos do Cruz Azul. Por isso, o técnico Jair Picerni vai intensificar os treinos. "É nossa principal competição neste ano e queremos deixar o time com o mesmo ritmo com o qual terminou o Brasileiro", afirmou.