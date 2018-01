São Caetano vai se isolar em Monte Sião Prevendo um ritmo forte de jogos a partir da segunda quinzena de setembro, a comissão técnica do São Caetano optou por ficar alguns dias isolado em Monte Sião, Minas Gerais, de domingo a quinta-feira da próxima semana. Assim aproveita ao máximo a folga de duas semanas na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois deste descanso, o São Caetano disputará, sem folga, sete jogos, cinco pelo Brasileiro e dois pela Copa Sul-Americana, com uma seqüência de fim de semana e meio de semana. Mas nem este isolamento da família e a sobrecarga de trabalho tirou o sorriso dos lábios dos jogadores na apresentação pela manhã desta terça-feira. O clima é de absoluta tranqüilidade, principalmente depois dos últimos dois resultados da semana passada. Na quarta-feira o time eliminou o poderoso Cruzeiro da Copa Sul-Americana e domingo venceu o Vasco, por 1 a 0, ficando na sétima posição geral do Brasileiro, com 45 pontos. Dentro da programação da comissão técnica, o elenco vai treinar quarta-feira em dois períodos e na quinta-feira pela manhã. Depois ficará de folga até domingo quando segue para a curta temporada. Na volta para o ABC, o time já seguirá para Belém, onde dia 14 enfrenta o Paysandu, pelo Brasileiro. No dia 17, em casa, voltará a atuar pela Sul-Americana diante do classificado do Grupo 1 - Santos ou Internacional. No dia 20, em casa, recebe o Figueirense.