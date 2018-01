São Caetano valoriza sua vitória O técnico Estevam Soares valorizou sobremaneira, a vitória do São Caetano sobre o Brasiliense, por 2 a 0, sábado, no ABC, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele elogiou o empenho de seus jogadores, considerou os três pontos importantes na recuperação na tabela e excepcional pelas circunstâncias. "Jogamos sem seis titulares. Sem desmerecer os reservas, que estão no mesmo nível, mas tantas mudanças de uma só vez provocaram a formação de um quadro complicado, mas que conseguimos superar", avaliou Estevam Soares. A vitória reabilitou o time da derrota de 2 a 0 para o Figueirense, além de deixar o São Caetano com 11 pontos, em condições de brigar pelas primeiras posições. "Temos como meta recuperar alguns pontos perdidos e chegar no bloco da frente. Depois vamos lutar para manter uma boa posição", completou. O elenco volta aos treinos nesta terça-feira, mesmo porque nas últimas duas semanas ficou muito tempo concentrado. Uma semana em Jarinu e outra em Itu. "Os jogadores fizeram por merecer esta folga", justificou o técnico. O São Caetano agora vai enfrentar o Atlético-MG, no próximo sábado à tarde, no Mineirão, pela oitava rodada. Os zagueiros Douglas e Gustavo, além do lateral Renaldo, após cumprir suspensão automática, voltam a ser opções.