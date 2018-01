São Caetano vê derrota como positiva A derrota para o Mogi Mirim em casa por 4 a 3 domingo foi vista como positiva tanto pelo elenco como pela comissão técnica do São Caetano, que disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista. "Uma hora iríamos perder. Ainda bem que isso aconteceu no começo do campeonato", diz o zagueiro Daniel, ainda lamentando ter perdido a última chance de empatar o jogo contra o Mogi no final da partida. Ao contrário das últimas partidas, o técnico Jair Picerni não estava nervoso com os seus jogadores. "Perdemos por causa das falhas do nosso time. Mas ainda estamos na zona de classificação e que esta derrota sirva como lição. Não podemos cometer os mesmos erros", diz. De negativo, na opinião de todos, foi o fato de ter deixado escapar a liderança. "Poderíamos ser o líder isolado do campeonato. A rodada ajudou, mas não fizemos a nossa parte. Agora, vamos trabalhar para recuperar esses pontos contra o São Paulo", afirmou o atacante Magrão, que marcou o gol mais rápido da competição deste ano. Foi aos dezessete segundos. Para reforçar a preparação do time, que está na quinta colocação na classificação geral do campeonato, o São Caetano já tem um jogo-treino contra o EC Osasco para quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.