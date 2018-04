São Caetano vence a 5.ª seguida e sobe para sexto

O Fortaleza, por sua vez, segue fazendo péssima campanha e seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Com 19 pontos, o clube cearense ocupa a 17.ª colocação, dentro da zona da degola.

O curioso é que o Fortaleza era superior em campo e teve as melhores chances para marcar, mas não aproveitou e tomou o castigo aos 39 minutos. Vandinho deu belo passe para Washington, a defesa cearense parou pedindo impedimento e o atacante tocou na

saída do goleiro para abrir o placar.

Assim como no primeiro tempo, o time visitante sofreu o gol na etapa final quando era melhor. Roger, que acabara de entrar, tocou para Washington cabecear livre e fazer o segundo gol do São Caetano, aos 18 minutos do segundo tempo. Depois, a equipe cearense ainda tentou diminuir, mas não teve forças para reagir.

O São Caetano volta a campo pela última rodada do primeiro turno na próxima sexta-feira, contra o Figueirense, às 21 horas, em Florianópolis. Enquanto isso, o Fortaleza tem pela frente o Paraná, às 16 horas, de sábado, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA:

São Caetano 2 x 0 Fortaleza

São Caetano - Luiz; Artur, Anderson Marques, Marcelo Batatais e Bruno Recife (Xuxa); Adriano, Jairo (Roger), Eduardo Ramos e Éverton Ribeiro; Vandinho (Douglas) e Washington. Técnico - Antônio Carlos.

Fortaleza - Alexandre Fávaro; Élvis, Amarildo, Edson e Guto; Júlio, Kiko (Luis Carlos), Coutinho e Cristian (Eusébio); Marcelo Nicácio e Bismarck (Paulo Roberto). Técnico - Giba.

Gols - Washington, aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 18 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (RJ).

Cartões amarelos - Eduardo Ramos, Adriano, Coutinho, Élvis e Amarildo.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).