São Caetano vence a Lusa no Canindé O São Caetano estreou com vitória no Campeonato Paulista, ao derrotar, neste domingo, por 3 a 0, a Portuguesa, no Canindé. O time do ABC, apesar de tantas mudanças no elenco, mostrou a mesma competitividade que o caracterizou nos últimos anos. Antes do jogo, cada time perdeu um jogador. A Portuguesa sem Marcelo Fernandes, machucado, e substituído por Junior, enquanto o São Caetano perdeu Ramalho, com entorse no joelho, para a entrada de Marlon no meio-campo. O jogo começou em ritmo lento, com gramado pesado por causa da chuva. As principais jogadas ofensivas foram criadas pelo São Caetano, mesmo porque a Portuguesa não soube explorar a velocidade de seus atacantes. Duas grandes chances pararam nas mãos do estreante goleiro Gléguer, que defendeu uma cabeçada a queima-roupa de Marco Aurélio e um chute de Adhemar de longa distância. Pelo lado do São Caetano, o estreante Zé Carlos conseguiu uma jogada de gênio, que merecia o gol. Ele entrou dentro da área, deu um chapéu em Luiz Henrique, driblou Capitão e chutou cruzado, mas a bola capr ichosamente saiu para a linha de fundo. Para o segundo tempo, o técnico Flávio Lopes resolveu trocar o lateral-esquerdo Badé, que já tinha cartão amarelo, para a entrada de Júlio César. Mas, coincidentemente, o São Caetano abriu o placar por aquele setor. Matheus fez o cruzamento na medida para a cabeçada de Marco Aurélio, lembrando as jogadas que eram concluídas por Claudecir, agora no Palmeiras. A Portuguesa tentou a reação, de baixo dos gritos de desagravo de seus poucos torcedores. Mas quem levou a melhor foi o São Caetano, que ampliou aos 23 minutos, com Zé Carlos. Ele recebeu a bola na intermediária, ajeitou e chutou forte com o pé esquerdo. A bola quicou e atrapalhou a defesa de Gléguer. O atacante Adhemar, aos 31 minutos, entrou livre na área e completou o placar. A torcida, inconformada, com novo vexame criticou a diretoria da Portuguesa e ecoou o grito de ?timinho". Ficha Técnica Portuguesa: Gléguer; Ricardo Lopes, Junior, Luiz Henrique e Badé (Júlio César); Capitão, Elder (Granja), Rocha e Danilo (Robson); Edson Araújo e Alex Alves. Técnico: Flávio Lopes. São Caetano: Silvio Luís; Rafael, Serginho, Edinho e Zé Carlos; Marco Aurélio, Fábio Santos, Marlon e Capixaba (Valdo); Matheus (Anaílson) e Adhemar (Leandro). Técnico: Mário Sérgio. Gols: Marco Aurélio aos 6, Zé Carlos aos 23 e Adhemar aos 31 minutos do 2º tempo. Juiz: Luis Marcelo Vicentin Cansian. Cartão amarelo: Badé (Portuguesa); Marco Aurélio, Marlon e Serginho (São Caetano). Local: Estádio do Canindé.