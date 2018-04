São Caetano vence a quinta consecutiva O São Caetano conseguiu sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao superar o Coritiba, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Anacleto Campanella, pela 32ª rodada. O novo triunfo manteve o Azulão em terceiro lugar, com 55 pontos, e na briga atrás dos líderes, Santos e Atlético-PR. O Coritiba continua com 45 pontos, em 11º lugar. Outra vez a vitória do time do ABC foi apertada, porém, justa. O São Caetano mostrou eficiência na marcação, marcou seu gol num lance originado num passe de Ânderson Lima e depois se garantiu na defesa. Mas o Coritiba começou assustando. Aos cinco minutos, Ricardinho cruzou para Tuta cabecear, mas Silvio Luiz fez uma boa defesa. Três minutos mais tarde, o Azulão deu a resposta e Ânderson Lima chutou no canto de Fernando, que defendeu. Em seu segundo ataque de perigo porém, o São Caetano chegou ao gol. Ânderson Lima cobrou escanteio, o goleiro Fernando errou o soco e a bola tocou nas costas de Tuta, seu próprio companheiro, e entrou. Como Fabrício Carvalho estava no lance e saiu comemorando, o árbitro acabou lhe dando a autoria do gol. A desvantagem deixou nervoso o Coxa, que passou a errar passes fáceis. Melhor para o Azulão, que em cobrança de falta de Ânderson, quase ampliou. Aos poucos, o Coritiba se reencontrou em campo e comandado por Ricardinho, começou a sufocar. Na melhor oportunidade do meia, aos 42 minutos, ele cobrou falta e a bola passou muito perto do gol. Tuta também teve uma boa chance, interceptada pela saída do goleiro Sílvio Luiz. No segundo tempo, o técnico Péricles Chamusca tentou acertar a marcação. Colocou Ceará na lateral-esquerda, com a saída do atacante Warley, muito apagado. Éder e Marcinho passaram a se revezar no ataque ao lado de Fabrício Carvalho. O Coritiba, porém, tentou ir mais ao ataque. Era tudo que o São Caetano queria para tentar matar o jogo no contra-ataque. Não conseguiu, porque errava muitos passes no meio campo e ficava sem velocidade na saída de bola, o que não melhorou com a troca de Marcinho por Mateus. O Coxa também tentou ganhar mais força ofensiva, com a troca de Alemão por Laércio, uma vez que o grandalhão Tuta estava bem vigiado pelos zagueiros que neutralizam as jogadas aéreas dos paranaenses. Assim foi até o fim. Na próxima rodada, o São Caetano vai enfrentar o Palmeiras, quarta-feira, no Parque Antártica. O Coritiba, terça-feira, recebe no estádio Couto Pereira o Grêmio, ameaçado pelo rebaixamento. E não terá Vágner, que recebeu o terceiro cartão amarelo.