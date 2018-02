São Caetano vence América e fica entre os primeiros O São Caetano voltou a integrar o grupo dos semifinalistas do Campeonato Paulista ao vencer o América, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela 14.ª rodada. O Azulão tem 27 pontos, ocupando provisoriamente, a terceira posição. O time de São José do Rio Preto, que perdeu seu segundo jogo seguido, está com 16 pontos, em 13.º lugar, ainda não totalmente livre da ameaça do rebaixamento. O primeiro tempo foi todo do São Caetano, que nem tomou conhecimento da chuva que acompanhou todos os 45 minutos. O time do ABC abriu o placar logo aos sete minutos, quando o lateral Paulo Sérgio se atirou pelo lado esquerdo do ataque, tabelou com Ademir Sopa e marcou um belo gol. Ele ainda deu um corte num adversário, antes de bater no canto direito do goleiro André Zuba. "Estava lá no lado esquerdo porque o professor Júnior (o técnico Dorival Júnior) dá esta liberdade para a gente. Fiz a tabela e o gol. Estou feliz", resumiu o goleador da noite. Os anfitriões ainda tiveram mais três chances reais para ampliar o placar, numa delas o atacante Somália desperdiçou sozinho. Ele ainda é o artilheiro do Paulistão, com 10 gols. O esquema 3-5-2 armado por Heriberto da Cunha não funcionou na fase inicial, a ponto do time não chegar nunca ao ataque. No intervalo, porém, Cunha só fez uma troca previsível: tirou o atacante Pedro Henrique para a entrada de Felipe Soares. O que parecia uma alteração comum, surtiu efeito imediato. Logo no primeiro minuto, Felipe foi lançado em velocidade nas costas da defesa, entrou na área e chutou forte. O goleiro Luiz rebateu e o próprio Felipe iria concluir quando foi trombado por Maurício e Thiago. O juiz, corretamente, marcou pênalti. Mas na cobrança, o experiente Vélber tentou cobrar com efeito no meio do gol, a bola subiu, tocou no travessão e saiu. Tudo aos dois minutos. Três minutos depois, o juiz não marcou um pênalti sobre Somália. O atacante subiu de cabeça na pequena área com o goleiro e o zagueiro Eduardo Luis, sendo empurrado claramente. O São Caetano continuou melhor em campo e chegou ao segundo gol aos 26 minutos. O cruzamento saiu da direita, com Paulo Sérgio, e toda defesa ficou preocupada com Somália. Nas suas costas, porém, Luís Maranhão entrou sozinho e nem precisou subir para tocar de cabeça para as redes. SÃO CAETANO 2 x 0 AMÉRICA São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho (Cláudio); Glaydson, Luís Maranhão, Ademir Sopa (Marabá) e Douglas; Luiz Henrique (Marcelinho) e Somália. Técnico: Dorival Júnior. América - André Zuba; Eduardo Luis, Mateus, Marcos Paulo; Du, Doriva, Marco Antônio, Jéferson (Luiz Henrique) e Adriano Peixe; Vélber (Reginaldo) e Pedro Henrique (Felipe Soares). Técnico: Heriberto da Cunha. Gols - Paulo Sérgio, aos 7 minutos do 1.º tempo. Luís Maranhão, aos 26 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Cartão amarelo- Douglas, Luís Maranhão, Ademir Sopa, Maurício, Glaydson, Doriva, Adriano Peixe, Du e Mateus Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul-SP.