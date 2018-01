São Caetano vence Atlético no Mineirão Não foi o resultado que os 37 mil torcedores que compareceram ao Mineirão queriam. Afinal, o Atlético-MG foi batido pelo São Caetano por 3 a 2, na noite deste sábado, na capital mineira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a torcida viu o ídolo Marques, na sua reestréia com a camisa do Galo, marcar duas vezes. Claudecir, também com dois, e Triguinho, deram a vitória ao Azulão. Com o resultado, o time mineiro permanece na zona de rebaixamento da competição, na 21ª colocação, com apenas cinco pontos somados em oito partidas. Já o time do ABC, que ocupa a 6ª posição, com 14 pontos, conseguiu se aproximar dos líderes. Apesar de precisar pressionar, para tentar quebrar a seqüência de seis jogos sem vitória, o Atlético iniciou a partida tomando um sufoco do São Caetano que, além de marcar bem, chegava ao ataque com perigo. E com a pressão, na casa do adversário, o time do ABC, contando com os erros do adversário, conseguiu abrir o placar. Após boa jogada de Jean pela direita, nas costas de Evanílson, o volante Claudecir, que já havia perdido boa chance, desta vez, não falhou. O volante, primeiro acertou a trave, depois da defesa de Bruno. Mas, no rebote, sozinho, teve apenas o trabalho para completar e fazer São Caetano 1 a 0. Atrás no placar e nervoso em campo, o Atlético não conseguia chegar ao ataque e errava muito na defesa. Irritado com o desempenho do lateral Evanílson, perseguido pelo torcedor, o técnico Tite promoveu a estréia do atacante Marques. Para a lateral, o volante Walker foi deslocado do meio. A substituição mexeu com o torcedor e com o time que passou a dominar a partida. E quando o primeiro tempo estava próximo de acabar, a substituição deu resultado. Aos 44min, depois de cruzamento na área, o atacante Fábio Júnior disputou a bola de cabeça com a zaga. No rebote, Marques dominou no peito e, rapidamente, virou para o gol, chutando no canto, para empatar a partida. No segundo tempo, contagiado pelo futebol de Marques, o Atlético passou a pressionar, em busca da virada. Porém, passou também a correr o risco dos contra-ataques em velocidade do time do ABC. E, aos nove minutos, justamente em um contra-golpe rápido, o São Caetano voltou a ficar em vantagem. O lateral Alessandro, em jogada idêntica a do primeiro gol, cruzou na área, desta vez rasteiro, para o volante Claudecir, sozinho, fazer Azulão 2 a 1. Foi o segundo gol de Claudecir na partida. Tentando desesperadamente o empate, o Galo continuou na pressão, apesar do risco do contra-ataque adversário. Jogando no ataque, o time mineiro tentava furar a barreira do Azulão que se segurava na defesa. Porém, o time paulista não resistiu às investidas do time mineiro. Aos 31min, o volante Fábio Baiano fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A bola encontrou à cabeça de Marques que, novamente, empatou a partida. Porém, a boa atuação do atacante não foi o suficiente para evitar a derrota do time mineiro. No final da partida, aos 44min, Dimba tentou encobrir o goleiro Bruno e acertou o travessão. No rebote, a bola caiu na cabeça de Triguinho que só teve o trabalho para fazer 3 a 2 e dar a vitória ao Azulão.