São Caetano vence Botafogo: 2 a 0 Sem dar sopa para o azar, o São Caetano venceu o Botafogo, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, numa noite de muito frio. O Azulão manteve a liderança do Grupo 3, agora com seis pontos em dois jogos. Na preleção, o técnico Mário Sérgio reafirmou a necessidade de manter a seriedade e respeito ao adversário. Em campo, o time imprimiu um ritmo forte desde o início do jogo, abrindo o placar logo aos seis minutos, com um gol contra de Zé Antonio. O atacante Adhemar cobrou o escanteio com efeito e o adversário tentou tirar de cabeça mas mandou para suas próprias redes. O segundo gol foi muito bonito. Matheus driblou dois marcadores e bateu de fora da área sem chances de defesa para o goleiro Robson, aos 12 minutos. A goleada parecia desenhada, mas a partir dos 25 minutos o time da casa diminuiu o ritmo, deixando de lado o futebol rápido e envolvente. No segundo tempo, o São Caetano optou por se poupar, tocando a bola e ?cozinhando? o adversário. O Botafogo, de forma tímida, tentou uma reação. Sua melhor chance aconteceu aos 23 minutos, quando Leandro mandou uma bola na trave. O São Caetano vai defender sua liderança só no dia 9, na Capital, contra o Corinthians. O Botafogo vai tentar a reabilitação diante do mesmo Corinthians, mas sábado, em Ribeirão Preto. Ficha Técnica São Caetano - Silvio Luiz; Rafael, Serginho, Dininho e Zé Carlos (Paulinho); Marco Aurélio, Fábio Santos, Marlon e Capixaba; Matheus (Valdo) e Adhemar (Anaílson). Técnico - Mário Sérgio. Botafogo - Robson; Valentin, Márcio Pereira, Xandão e Leandro; Zé Antônio, Lico, Axel (Renê) e Márcio Luiz (Saulo); Pedrão (Nei) e Gilmar Parrudo. Técnico - Joãozinho Rosa Gols: Zé Antonio, contra, aos 6 e Matheus, aos 12 minutos do 1o tempo. Árbitro: Robério Pereira Pires. Cartão amarelo: Capixaba, Fábio Santos, Axel, Márcio Pereira e Leandro Renda e público: não fornecidos Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.