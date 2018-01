São Caetano vence Brasiliense: 2 a 0 Com um gol do zagueiro Thiago, aos 38 minutos do primeiro tempo, e outro do atacante Edu Salles, aos 40 do segundo, o São Caetano venceu o Brasiliense por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. O bom resultado em casa deixou o time do ABC paulista com 11 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto que a equipe do Distrito Federal segue com 6. Meio sem jeito, Thiago marcou o primeiro gol do jogo ao aproveitar o rebote do goleiro Donizete, que não segurou a cabeçada de Zé Luís, após cobrança de escanteio. "Sempre tento o cabeceio nos escanteios. A bola sobrou e chutei de primeira, ainda bem que entrou", disse o zagueiro do São Caetano. Na verdade, esse foi um dos poucos lances de perigo no primeiro tempo. A exceção foi aos 7 minutos, quando Dimba fez o gol para o São Caetano, mas o árbitro anulou marcando impedimento. No segundo tempo, o São Caetano também mostrou um futebol muito tímido. Já o Brasiliense não teve forças para reagir. Mesmo assim, o São Caetano conseguiu marcar mais um gol, aos 40 minutos, quando Edu Salles dominou livre na área, matou a bola no peito e fez 2 a 0.