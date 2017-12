São Caetano vence com gol de bicicleta Com um golaço de bicicleta, marcado por Claudecir aos 39 minutos do segundo tempo, o São Caetano venceu o Atlético-PR por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, debaixo de uma fina garoa e muito frio. Na alegria por seu gol o jogador do time do ABC se empolgou, tirou a camisa e foi expulso. "Graças a Deus marquei o gol. Fiquei muito emocionado pela beleza do lance e até esqueci sobre a regra e tirei a camisa", explicou Claudecir, que antes já tinha recebido o cartão amarelo por chutar o goleiro Diego. Ele já tinha tentado uma bicicleta aos 17 minutos, quando a bola bateu na trave. Mesmo expulso, deixou o campo como herói da noite, responsável pela queda de um pequeno jejum: há três rodadas o São Caetano não vencia em casa. Agora soma 31 pontos, enquanto o Atlético-PR continua com 22. Antes disso, aos 21 minutos do primeiro tempo, Triguinho abriu placar com um chute de fora da área. O time visitante empatou com um gol contra de Thiago, contra, que tocou a cabeça na falha do goleiro Sílvio Luiz, aos 42 minutos. Um minuto depois, Fabrício virou, com um belo chute de esquerda após cruzamento de Marcão. No segundo tempo, Levir Culpi tentou adiantar o time com a entrada de Claudecir na vaga de Júlio César. A história mudou aos 12 minutos, com a expulsão de Fabrício. Três minutos depois Dimba empatou e com um a mais o time do ABC foi todo para cima do adversário, criou algumas chances e venceu. No final de semana, pela 20.ª rodada, os dois times atuarão sábado e fora de casa. O São Caetano vai enfrentar o Coritiba, na capital do Paraná, enquanto o Atlético-PR enfrentará o Paysandu, em Belém (PA).