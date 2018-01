São Caetano vence Corinthians por 1 a 0 O futebol ruim apresentado pelo Corinthians neste domingo, em São Caetano, deixou Geninho incomodado. Embora tenha mantido um discurso sereno no vestiário, para o treinador a equipe ficou devendo uma apresentação melhor no ABC. A vitória de 1 a 0 foi do São Caetano, agora com 18 pontos, que marcou melhor e chegou ao gol com Marcinho, ex-jogador do próprio Corinthians, que permaneceu com 19, após a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem comentar a atuação de nenhum jogador, Geninho reconheceu que em muitos momentos o time cedeu espaços para o São Caetano trabalhar a bola. Enquanto isso, Kléber, Gil e Fábio Luciano, convocados por Carlos Alberto Parreira para defender a Seleção Brasileira no amistoso do dia 11 contra a Nigéria e na Copa das Confederações, deixavam o estádio rapidamente, seguindo para o Aeroporto de Cumbica sem falar com os jornalistas. "Não foi um bom jogo do Corinthians. Encontramos dificuldades, especialmente no primeiro tempo, quando o adversário evoluiu com rapidez e marcou seu gol. Mas admito que o time estava mal posicionado. Mesmo melhorando na etapa final, não tivemos forças para chegar ao empate", disse Geninho. O ataque corintiano não criou mais do que cinco chances para marcar, mas para o treinador o empate seria mais justo. "Se no primeiro tempo o jogo foi do São Caetano, na etapa final a situação se inverteu. O Mário Sérgio (treinador da equipe do ABC) colocou o time todo atrás e tomamos a iniciativa. Mas a bola não entrou, apesar de termos criados pelos menos três grandes oportunidades", exagerou. O treinador disse que a equipe mudou de postura a partir de conversa no intervalo. "A marcação estava equivocada. Não poderíamos continuar cedendo tantos espaços. Nossos laterais não sabiam se avançavam para ajudar o ataque ou se guardavam posição para proteger a defesa. Fora isso, foi clara a dificuldade para se criar jogadas. Não houve penetração. O grupo teve dificuldades claras para sair da marcação homem a homem." Sem avaliar a opção tática do adversário, Geninho mostrou-se surpreso com a dificuldade do Corinthians no ABC. "O São Caetano abdicou do ataque desde o início do segundo tempo, mas soube segurar o resultado." O zagueiro Ânderson enalteceu a rapidez de Marcinho no lance que originou o gol da partida. "Ele teve competência para sair livre na cara do Doni e nós paramos pedindo impedimento. O lance decidiu a partida. Ficou muito difícil até mesmo para empatar." Para Ânderson, a partida teve dois tempos bem distintos. "Eles dominaram o primeiro, porque atuando em casa tinham de partir para cima. Nós melhoramos no segundo e o resultado não veio por falta de sorte." Sinceridade - Irritado com a apatia da equipe, Antônio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol do Corinthians, foi o mais sincero: "Não jogamos bem, não adianta esconder. Mas não quero falar mal de ninguém." O dirigente confirmou que o jogo contra o São Paulo, no domingo, marcado para o Morumbi, poderá ser em Campinas ou até em cidade mais longe, por causa da Globo, interessada na transmissão para a capital. O dirigente negou proposta ao ex-jogador Neto, hoje gerente de Futebol do Guarani, para ocupar um cargo executivo no Corinthians. "Isso não existe", desconversou, talvez incomodado com Edvar Simões, o atual gerente do Futebol corintiano, a seu lado. Ficha Técnica São Caetano ? Silvio Luiz; Dininho, Thiago e Ramalho; Marlon (Raulen), Fábio Santos, Marcelo Mattos, Capixaba e Gustavo; Marcinho e Mateus (Mineiro). Técnico ? Mário Sérgio. Corinthians ? Doni; Rogério, Fábio Luciano, Ânderson e Kléber; Fabinho, Fabrício (Lucas) e Jorge Wagner; Leandro, Leandro Amaral (Fumagalli) e Gil. Técnico ? Geninho. Gols ? Marcinho aos 24 minutos do primeiro tempo. Árbitro ? Sálvio Spíndola (SP). Cartão amarelo ? Leandro, Ramalho, Jorge Wagner, Dininho e Fábio Luciano. Renda ? R$ 72.885,00. Público ? 8.840 pagantes. Local ? Anacleto Campanella. classificação