São Caetano vence e briga pelo título O São Caetano está, com certeza, de volta à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O atual campeão paulista anunlou a Ponte Preta e venceu o jogo por 3 a 0, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo do jogo realizado, neste domingo à noite, no Estádio Majestoso, em Campinas (SP). A vitória deixou o time do Grande ABC com 68 pontos, em quinto lugar. Já o time campineiro continua em nono, com 58 pontos. A vitória foi justa, com o São Caetano mostrando muita disposição, explorando bem a velocidade e sendo eficiente nas finalizações. O time usou a mesma estratégia do São Paulo, na rodada anterior, quando venceu o jogo atípico com duração de apenas 34 minutos no Morumbi. Desta vez, porém, o Azulão provou que superou o trauma sofrido com a morte do companheiro. O início do Azulão foi alucinante. No primeiro minuto criou duas chances reais para abrir o placar. Aos 20 segundos, Marcinho arriscou de fora da área, chutando forte para a defesa do goleiro Lauro que mandou à escanteio. Na cobrança de Anderson Lima, Euller desviou de cabeça na primeira trave e Lauro espalmou por cima do travessão. O primeiro gol saiu aos dois minutos: Fernando Baiano foi lançado na linha da grande área, a defesa pediu impedimento e o atacante encheu o pé para a defesa parcial de Lauro. No rebote, Mineiro tocou por cobertura no ângulo: 1 a 0. O segundo gol saiu em seguida. Fernando Baiano chamou a marcação no lado esquerdo, tocou para Ceará, que ajeitou e bateu no ângulo direito de Lauro: 2 a 0, aos três minutos. O massacre não parou por aí. Gustavo, de cabeça, assustou aos seis minutos e Euller, chutando forte de fora da área, obrigando Lauro a praticar outra grande defesa. Aos 19 minutos, num lance parecido, o próprio Euller quase ampliou o placar. A Ponte tentou reagir, criando duas boas chances. Uma delas num chute de longe de Flávio, aos 23 minutos, e outra aos 25 minutos numa cabeçada à queima roupa de Rafael Santos, ambas neutralizadas pelo goleiro Luís que substituiu, de última hora, o titula r Sílvio Luís vetado com dores lombares. Aos 36 minutos, o São Caetano deu o golpe final. Fernando Baiano entrou na área em velocidade e chutou cruzado: 3 a 0. O jogo estava definido. O técnico Péricles Chamusca ainda prometeu continuar atacando, o que não aconteceu no segundo tempo. No intervalo, Nenê Santana, técnico da Ponte, tirou o meia Vander, sem ritmo de jogo, para a entrada do volante Ricardo Conceição, numa simples troca para evitar uma maior goleada. Os dois times até criaram algumas chances, mas naquela altura tudo já estava definido. O São Caetano volta a campo na quarta-feira, em casa, diante do Paraná, naquele jogo adiado após a morte de Serginho. No final de semana, então pela 41.ª rodada, enfrentará o Cruzeiro, de novo, no ABC. A Ponte Preta terá a semana toda para se preparar para o jogo contra o lanterna Grêmio, sábado, em local ainda indefinido porque o time gaúcho perdeu mando de campo. A Ponte não vai ter os volantes Romeu e Ricardo Conceição, que acumularam o terceiro cartão amarelo.