São Caetano vence e continua na briga O São Caetano venceu neste domingo o Rio Branco por apenas 1 a 0, mas continua na briga pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A-1. Num jogo disputado no estádio Anacleto Campanella, debaixo de um forte calor, o São Caetano começou o jogo respeitando o adversário, jogando mais recuado. O respeito, porém durou até os 19 minutos, quando abriu o placar com Sinval. Depois do gol, o São Caetano equilibrou a partida e teve boas chances de ampliar, assim como o Rio Branco, mas ambos pecavam nas finalizações. No segundo tempo a história se repetiu, mas quem passou a dominar foi o Rio Branco, que teve a oportunidade de empatar. Mas esbarrou na boa marcação do adversário. Com a vitória o São Caetano chegou aos 22 pontos e está na briga pela classificação, mesmo não dependendo somente de si para conseguir isso. O Rio Branco continua com 23 pontos ao lado de Santos e Corinthians, mas dependendo dele próprio para se classificar à próxima fase.