São Caetano vence e continua subindo O São Caetano voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A ao passar, com facilidade, pelo Fortaleza, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Há seis jogos invicto e crescendo na competição, o Azulão agora soma 41 pontos, na sexta posição. O Fortaleza, com 26 pontos, está em 20º lugar e ameaçado pelo rebaixamento. A vitória começou a ser desenhada logo no começo do jogo, com uma rápida troca de passes do ataque que terminou num chute violento de Adhemar. Após o cruzamento, o meia Capixaba só ajeitou para o atacante abrir o placar aos sete minutos. Mas o Fortaleza equilibrou as ações, criando duas boas chances com Vinícius, cobrando falta, e depois com Dino. O São Caetano voltou para o segundo tempo com a velha disposição de sempre, esperando o adversário para explorar os contra-ataques. Marcinho ampliou o placar aos 16 minutos, escorando de cabeça o cruzamento de Marlon. O time cearense ainda tentou reagir, mas acabou sofrendo o terceiro gol aos 34 minutos. O zagueiro Fernando errou na saída de bola, que ficou com Warley. O atacante caminhou e tocou na saída do goleiro: 3 a 0. O Azulão está há seis jogos sem derrota e parece mesmo determinado a atingir seu objetivo, que é chegar entre os quatro primeiros colocados. Só que seus dois próximos jogos serão fora de casa: quarta-feira contra o Flamengo, no Rio, e sábado, dia 23, diante do Grêmio, em Porto Alegre. O Fortaleza buscará a reabilitação, quarta-feira, em casa, diante do São Paulo.