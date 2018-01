São Caetano vence e garante 1º lugar O São Caetano confirmou seu favoritismo e venceu o União São João, por 2 a 1, em Araras, neste sábado à tarde, na abertura da rodada do Campeonato Paulista da Série A1. A vitória deixou o time do ABC com 15 pontos no Grupo 3, mantendo os 100% de aproveitamento e antecipando a primeira posição. Os gols do São Caetano foram marcados por Adhemar, enquanto Osmar diminuiu para o time da casa que, até agora, é o único a ter marcardo um gol no líder isolado. Mas o primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, com os times apenas se estudando e se respeitando em demasia. Mesmo assim, o São Caetano criou as principais chances de gols, uma delas com uma cabeçada de Adhemar que o goleiro Rafael tirou em cima da linha. Antes o goleiro já tinha feito uma boa defesa num chute de Marcinho e torcido numa cabeçada à queima roupa de Zé Carlos, que passou por cima. No intervalo, o técnico Mário Sérgio, do São Caetano, confirmou o que todos viram. "Este jogo deu sono." Não mudou muito na etapa final, apesar dos gols. O primeiro saiu num frangaço do goleiro Rafael que aceitou o chute forte e com efeito de Adhemar, cobrando falta, aos 12 minutos. O União não se entregou e chegou ao empate aos 18 minutos, quando João Paulo lançou Tosca pelo lado esquerdo da grande área. Ele fez o cruzamento, na medida, para a cabeçada de Osmar, no outro lado. O gol deu novo ânimo ao time da casa que pressionou bastante, aproveitando inclusive a saída do zagueiro Dininho, machucado, para a entrada de Rancharia. Mas Adhemar voltou a aparecer. Ele recebeu a bola na entrada da grande área, ajeitou e chutou forte. O goleiro Rafael estava adiantado e não alcançou a bola que entrou no seu canto esquerdo, aos 32 minutos. Este foi o terceiro gol dele no Paulista, seu 57º gol com a camisa do time do ABC. Ele é o maior artilheiro da história do clube. Ficha Técnica: União São João: Rafael; Valdo, Ben-Hur, Félix e Henrique; Gilberto Gaúcho, Tales (Wilson Mathias), Pelica (Márcio Andrade) e Osmar; Tosca e João Paulo (Cristiano). Técnico: Arnaldo Lira. São Caetano: Sílvio Luiz; Fábio Santos, Serginho, Dininho (Rancharia) e Zé Carlos (Paulinho); Marco Aurélio, Mineiro (Valdo), Ramalho e Capixaba; Marcinho e Adhemar. Técnico: Mário Sérgio. Gols: Adhemar aos 10 e 32; Osmar aos 18 minutos do segundo tempo. Juiz: Tadeu Bosco da Cruz. Cartão amarelo: Marco Aurélio, Fábio Santos e Wilson Mathias. Cartão vermelho: Félix. Local: Estádio Hermínio Ometto.