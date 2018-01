São Caetano vence e sai na frente na final do Paulistão O São Caetano garantiu neste domingo uma grande vantagem para ser campeão paulista ao vencer o Santos por 2 a 0, no Estádio do Morumbi, no primeiro jogo da final da Série A-1. Com os dois gols - marcados por Luiz Henrique e Somália, que chegou a 13 na artilharia da competição -, o time do ABC pode até mesmo perder a segunda partida. Ao Santos, resta vencer o jogo do próximo domingo, também no Morumbi, para conseguir o bicampeonato, mas por pelo menos dois gols, já que tem a vantagem em caso de igualdade por ter melhor campanha na fase classificatória. O Santos começou marcando no campo de defesa do São Caetano, que se viu obrigado a apostar nos lançamentos, o que acabou dando certo. Aos oito minutos, Thiago deu chutão para frente, a zaga santista parou pedindo impedimento de Somália e não viu que Luiz Henrique entrou livre na área e bateu firme no canto. Após sofrer o gol, Santos foi para o ataque, apostando no talento de Zé Roberto, e o São Caetano recuou, naturalmente apostando nos contra-ataques. Apesar do talento de Zé Roberto, a defesa do São Caetano marcou bem. No único lance do primeiro tempo que a zaga bobeou, o camisa 10 santista não aproveitou. Aos 44, ele recebeu livre na área, mas chutou fraco e facilitou a defesa do goleio Luiz. Ataque que pára em Luiz Se Zé Roberto não teve uma grande tarde, o Santos foi obrigado a apostar em suas outras estrelas. Logo aos sete minutos do segundo tempo, Kleber fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Jonas, que testou firme da linha da pequena área e exigiu grande defesa de Luiz, que pegou a bola sobre a linha. Com o passar do tempo, o time do Santos foi se desesperando e começou a deixar alguns espaços na defesa. Aos 26, Luiz Henrique recebeu na área, fez boa jogada e chutou firme para grande defesa de Fábio Costa. O que já estava ruim ficou pior. Em um lance tolo, após cortar parcialmente um cruzamento, Fábio Costa tentou afastar a bola e acabou chutando Marcelinho na área. O árbitro Paulo César de Oliveira marcou o pênalti e deu cartão amarelo ao goleiro. O artilheiro Somália cobrou a infração e marcou o seu 13.º gol no Paulistão, se isolando na artilharia. O segundo gol do São Caetano, naturalmente, desestruturou o time do Santos, que foi ao ataque em busca de pelo menos diminuir o prejuízo para a segunda partida da final - precisaria de uma vitória simples para ser campeão. Antes de pensar na final do Campeonato Paulista, o Santos volta suas atenções para a Copa Libertadores, onde irá enfrentar o Caracas, na Venezuela, na quarta-feira. SÃO CAETANO 2 x 0 SANTOS São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Thiago, Maurício e Triguinho; Luiz Alberto, Galiardo, Ademir Sopa e Douglas (Marabá); Luiz Henrique (Marcelinho) e Somália (Claudio). Técnico: Dorival Júnior. Santos - Fábio Costa ; Denis (Pedrinho), Adailton, Antonio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana (Moraes) e Zé Roberto ; Rodrigo Tabata (Jonas) e Marcos Aurélio. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols - Luiz Henrique, aos 8 minutos do primeiro tempo. Somália, aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Renda - Não disponível Público - 32.136 pagantes Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).