São Caetano vence e sonha com Libertadores O São Caetano deu um passo importante para disputar a Copa Libertadores da América do próximo ano ao vencer o Goiás, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Azulão, que pela primeira vez no Campeonato Brasileiro assumiu a quarta posição, agora, com 71 pontos. O Goiás, que perdeu pela segunda vez seguida, continua com 62 pontos. A vitória foi justa, mas apertada. Nas contas da comissão técnica do time do ABC faltam mais quatro pontos nos últimos três jogos, diante de Fluminense, Juventude e Internacional. O Goiás vai ter que se consolar em ficar com uma vaga na Copa Sul-Americana. Disposto a não dar chance ao adversário, o São Caetano iniciou o jogo marcando sob pressão para diminuir os espaços do Goiás. E o Azulão teve sua primeira chance logo aos quatro minutos, quando Warley foi derrubado dentro da área pelo goleiro Rodrigo Calaça. Na cobrança de Marcinho, o goleiro defendeu. Mantendo o mesmo ritmo forte, o time paulista abriu o placar aos 22 minutos. Marcinho lançou Somália pelo lado direito do ataque. Ele ganhou em velocidade do zagueiro e com um belo drible de corpo tirou o goleiro da jogada, só tendo o trabalho de empurrar para as redes. O Goiás tentou equilibrar as ações no meio-campo para explorar os contra-ataques. Sua principal chance aconteceu aos 37 minutos, quando Michel acertou a bola no travessão. Mas o time da casa ainda mandava no jogo e poderia ter ampliado aos 45 minutos, quando Mineiro chutou, o goleiro Rodrigo rebateu e Warley acertou o travessão. A bola, caprichosa, percorreu a linha do gol e não entrou. No segundo tempo, o Goiás voltou mais avançado, aproveitando também o recuo natural do São Caetano. Mas os perigosos atacantes goianos não estavam inspirados. As principais jogadas do Goiás passavam necessariamente pelos pés de Araújo. O São Caetano teve a chance de ampliar aos 24 minutos, quando Marcinho fez o cruzamento na medida para a cabeça de Warley, que mandou a bola para fora. O final de jogo foi sofrido, no sufoco, bem ao estilo do Azulão. Na próxima rodada, o São Caetano enfrentará o Fluminense, dia 29, sábado, no Maracanã. O Goiás receberá o Santos, domingo, dia 30, no estádio Serra Dourada.