São Caetano vence Fortaleza de virada Com um gol de Pingo, de cabeça, aos 30 minutos do segundo tempo, o São Caetano venceu o Fortaleza, por 2 a 1, de virada, neste domingo à noite, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. Esta foi a primeira vitória do Azulão, agora com cinco pontos, em oitavo lugar. O Fortaleza, com um ponto, é apenas o 18º colocado. O curioso é que quando Pingo decidiu o jogo não fazia cinco minutos que ele estava em campo. Ele tinha entrado junto com Anailson, respectivamente, nos lugares do estreante atacante Jean e do apagado meia Canindé. Os dois novatos em campo realizaram a jo gada mais importante em campo. Anailson caiu pelo lado esquerdo e levantou na cabeça de Pingo. Era o gol da vitória do Azulão, aos 30 minutos. "Nosso elenco é unido. Ninguém reclama de ficar de fora, mas entra com toda disposição. E, desta vez, deu certo, graças a Deus", explicou Pingo, o herói da noite. O jogo foi equilibrado, onde prevaleceu a marcação e os toques curtos e sem objetividade no meio campo. Melhor para o Fortaleza, que tinha realmente a proposta de não perder. "Não demos chances para eles, além de criarmos boas chances nos contra-ataques" , comentou, todo satisfeito o técnico Vágner Benazzi. Do outro lado, Estevam Soares reconhecia a justiça no marcador e tinha até uma explicação: "Sofremos muitas mudanças no time e falta ainda entrosamento". No segundo tempo os técnicos mudaram, mas o placar ficou igual. Estevam tentou ganhar força ofensiva, mas não conseguiu, enquanto Benazzi reforçou seu sistema defensivo. Ele só não esperava uma falha de sua defesa aos 30 minutos, quando seu time sofreu o segundo gol. Daí era tarde para uma reação. O estreante Dimba, do Azulão, passou o tempo todo escondido entre os zagueiros adversários e só ameaçou num chute aos 36 minutos, quando soltou uma bomba na trave esquerda de Albérico. Na quarta rodada, o Fortaleza vai receber a Ponte Preta, no Estádio Presidente Vargas, com portões fechados devido punição do STJD do Rio de Janeiro. O São Caetano enfrentará o Paysandu, em Belém. Ambos jogos acontecem sábado.