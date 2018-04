São Caetano vence Guarani por 3 a 0 Depois de três jogos, o São Caetano voltou a vencer diante de sua torcida no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Pior para o Guarani, que perdeu por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, na abertura da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o Azulão com 39 pontos, enquanto o Guarani se manteve com 23, ameaçado pelo rebaixamento. Esta foi a segunda vitória seguida do São Caetano, que na última rodada tinha batido no Vitória, por 2 a 1, de virada, em Salvador. Mas em casa, não vinha bem, tendo empatado com o Atlético Mineiro, por 1 a 1, e antes perdido para o Atlético-MG, por 3 a 0 . E levou um susto no primeiro tempo. O esquema defensivo - 3-6-1 - do Guarani funcionou bem, impedindo as infiltrações pelo meio da defesa, bem como os avanços dos laterais Ânderson Lima e Triguinho pelas beiradas do campo. Mesmo assim, o São Caetano tinha o domínio territorial do jogo e era favorecido pelos seguidos erros de passes dos visitantes. A melhor chance do Azulão saiu aos 18 minutos, num chute forte de Anderson Lima que passou perto do gol defendido por Jean. Nos contra-ataques, o Guarani criou duas boas chances com Sandro Hiroshi, mas ambas foram desperdiçadas diante do goleiro Luiz, que substituiu o titular Sílvio Luiz, vetado de última hora por sentir uma lesão muscular na coxa direita. O Guarani voltou animado e até se arriscou ir ao ataque. Este foi seu erro. Adílio errou passe para Sandro Hiroshi e no contra-ataque Éder desceu pelo lado esquerdo do ataque, cruzando para o outro lado onde Marcinho bateu de primeira. Até então ele estava apagado no jogo, mas abriu o placar aos 13 minutos. Em seguida, o técnico Lori Sandri mexeu no Guarani. Tirou o meia Simão para a entrada do atacante Valdir Papel, o volante Careca saiu para a entrada de Caio, enquanto o lateral direito Serginho saiu dando espaço para o atacante Catatau, improvisado pelo setor. Apesar do "sangue novo", o time campineiro pouco melhorou. O São Caetano matou o jogo na hora certo: aos 28 minutos. Danilo, que tinha entrada no lugar de Éder, deu o passe perfeito para Triguinho, que entrou em velocidade e quase na pequena área bateu cruzado. O jogo estava definido, mas aos 36 minutos o Azulão ampliou com Euller, que ficou com o rebote da defesa após o cruzamento de Anderson Lima. Na próxima rodada, os dois times voltam a atuar domingo, às 16 horas. O Guarani recebe o Vasco da Gama, no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o São Caetano vai ter a fria Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude.