São Caetano vence mais uma no ABC Mesmo sem fazer uma grande atuação, o São Caetano venceu mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira à noite, derrotou o Figueirense-SC por 1 a 0, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Após 29 rodadas, o campeão paulista chega aos 46 pontos, na oitava colocação, se reabilitando da última derrota em casa para o Flamengo, também pela contagem mínima. O Figueirense continua com 41 pontos, ocupando a 12ª colocação. O jogo foi bem movimentado desde o primeiro minuto. Em casa, o São Caetano não queria desperdiçar a oportunidade de conquistar os três pontos, mas não encontrou um adversário preocupado apenas em se defender. Com um bom toque de bola, o Figueirense também saiu para o jogo nos contra-ataques. Tanto é que a primeira grande chance de gol saiu para os catarinenses. Aos seis minutos, Paulo Sérgio cruzou da direita e Nenê recebeu livre, mas o meia não conseguiu concluir corretamente. Três minutos depois, foi a vez de Romualdo perder uma oportunidade. Ele recebeu de frente com o goleiro Sílvio Luiz, que levou a melhor e fez a defesa. O São Caetano equilibrou a partida na seqüência, mas seguiu mal na marcação, dando oportunidades para o Figueirense marcar. Quando o gol catarinense parecia próximo, no entanto, foi o São Caetano que abriu o marcador. Após cobrança de escanteio da direita, Gustavo desviou de cabeça na primeira trave e Thiago, também de cabeça, aproveitou para mandar para as redes, aos 28 minutos. Depois do gol, o domínio do São Caetano foi amplo e só não ampliou o placar porque o goleiro Gustavo fez ótimas defesas. Para o segundo tempo, o Figueirense teve uma modificação. O técnico Dorival Júnior sacou o veterano Galeano do meio-de-campo, para a entrada de Carlos Alberto. Com mais disposição, o time visitante passou a pressionar. O atacante Izaías perdeu um gol feito aos sete minutos. Ele recebeu cruzamento da esquerda e na risca da pequena área chutou muito fraco, facilitando a defesa de Sílvio Luiz. Se no primeiro tempo o goleiro Gustavo, do Figueirense, foi o destaque, na segunda etapa quem se sobressaiu foi Sílvio Luiz, do São Caetano. Com seu time perdido em campo, o goleiro salvou o quanto pôde as chances criadas pelo adversário. O São Caetano volta a campo no sábado, quando enfrenta o Vasco, em São Januário. O Figueirense joga em casa, no domingo, contra o Botafogo.