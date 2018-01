São Caetano vence, mas é eliminado O São Caetano venceu o União Barbarense por 5 a 0, mas não conseguiu a classificação para as semifinais. Afinal, o Botafogo venceu a Portuguesa e conquistou a última vaga na fase decisiva do Paulistão. E mesmo derrotado, o União Barbarense conseguiu se manter na divisão principal do futebol paulista, já que Guarani e Mogi Mirim não conseguiram vencer. O São Caetano terminou com 25 pontos, igualando-se em pontos com o Rio Branco. Mas o Azulão garantiu o quinto lugar por ter mais vitórias que o time de Americana - 6 contra 5. O primeiro tempo foi dominado pelo São Caetano, que abriu o placar aos 14 minutos, com o zagueiro Serginho cobrando falta com perfeição na intermediária. Com o gol, o União Barbarense continuou mal em campo e o time da casa soube se aproveitar. Aos 43 minutos o atacante Wágner avançou pela esquerda, foi até a linha de fundo e chutou cruzado. O goleiro Marcos rebateu a bola para o meio da área e o atacante Sinval só cabeceou para marcar o segundo do time da casa. No segundo tempo, o São Caetano continuou a dominar e a fazer sua parte. Logo aos três minutos Daniel, de cabeça, fez 3 a 0. Aos 27 minutos, aproveitando um rebote do goleiro Marcos, Wágner fez o quarto e aos 45 minutos o atacante Magrão fechou o placar.