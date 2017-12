São Caetano vence o América por 3 a 0 O São Caetano continua subindo na classificação do Torneio Rio-São Paulo. O time paulista chegou à sua terceira vitória consecutiva ao passar pelo América, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, no Rio de Janeiro. O Azulão, agora, tem 16 pontos e está empatado com o Botafogo-RJ na quarta posição, enquanto o América continua na lanterna da competição, sem nenhum ponto em nove jogos. O São Caetano não perdeu tempo para resolver o jogo, marcando dois gols rapidamente, com o artilheiro Brandão. O primeiro aos nove minutos, quando ele aproveitou a tabela de Ailton e Wágner para entrar sozinho e marcar. O segundo gol saiu aos 13 minutos, num rápido contra-ataque. A defesa do América falhou e depois pediu impedimento, mas Ailton avançou e fez o cruzamento perfeito para a cabeçada de Brandão. Apesar do forte calor, o São Caetano manteve o ritmo no segundo tempo. E chegou ao terceiro gol aos 18 minutos, quando Ailton completou a tabela feita com Wágner. A partir daí, o técnico Jair Picerni fez as tradicionais substituições para poupar seus jogadores. O América, impotente, parece mesmo condenado ao rebaixamento na próxima temporada.