São Caetano vence o Corinthians: 2 a 1 O São Caetano venceu o Corinthians por 2 a 0 neste sábado à tarde no Pacaembu, em São Paulo (SP), e complicou a intenção do time paulista de permanecer na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. É que agora o Corinthians fica com 34 pontos e depende de um tropeço da Ponte Preta (2.º com 33 pontos) neste domingo, quando enfrenta o Coritiba em Campinas (SP). Os gols da vitória do São Caetano, que agora tem 28 pontos, foram de Dimba e Paulo Miranda.