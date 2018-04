São Caetano vence o Paulista e sobe para o 13.º lugar

Com a vitória, a segunda seguida no Paulistão, o São Caetano se afasta das últimas colocações e sobe para o 13.º lugar, com oito pontos. O Paulista, por sua vez, tem campanha semelhante e segue com os mesmos oito pontos, na 12.ª colocação.

O primeiro tempo foi truncado e com poucos lances de emoções, que foram reservados para os últimos minutos. O time do ABC abriu o placar aos 36 minutos. Souza fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. Eduardo desviou e a bola sobrou para Vandinho empurrar para o fundo das redes. Aos 45, o São Caetano ampliou novamente com Vandinho, que recebeu passe de Kléber e tocou na saída do goleiro.

O Paulista voltou melhor para a etapa final e descontou o placar logo no primeiro minuto. Fábio Gomes recebeu de Rone Dias e acertou um belo chute de fora da área, no ângulo do goleiro Luiz. O time de Jundiaí pressionou muito em busca do empate, mas amargou mais uma derrota na estreia do técnico Wagner Lopes, que substituiu Fernando Diniz.

São Caetano e Paulista jogam pela oitava rodada do Paulistão no próximo domingo. O time do ABC enfrenta o Mirassol, às 19h30, fora de casa, enquanto que o de Jundiaí joga contra o Corinthians, às 17 horas, em seus domínios.

SÃO CAETANO - 2 - Luiz; Artur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno; Augusto Recife, Kléber (Walter Minhoca), Souza e Aílton; Eduardo (Henrique Dias) e Vandinho (Luciano Mandi). Técnico: Ademir Fonseca.

PAULISTA - 1 - Cristiano; Weldinho, Eli Sabiá, Rodrigo Sabiá e Guigov; João Paulo, Baiano, Fábio Gomes e Rone Dias (Fabiano); Diego Barboza (Vanderlei) e Hernane. Técnico: Wagner Lopes.

Gols - Vandinho, aos 36 e aos 45 minutos do primeiro tempo; Fábio Gomes, a um minuto do segundo tempo; Cartões amarelos - Eduardo, Anderson Marques, Henrique Dias e Bruno (São Caetano); Árbitro - Robinson José Andréa de Góes; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

