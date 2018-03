São Caetano vence Palmeiras no ABC Num jogo truncado e sem grandes lances, o São Caetano venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, e largou na frente pela briga por uma vaga nas quartas-de-final da Taça Libertadores da América. A partida de volta está marcada para para quarta-feira, dia 16, dessa vez no Palestra Itália. Se o Palmeiras vencer pela mesma diferença, a classificação será decidida na cobrança de pênaltis. Logo no início da partida ficou claro qual era o esquema de jogo das equipes. Excessivamente preocupados com o sistema defensivo, os dois times protagonizaram um primeiro tempo sem emoções. A bola, quase sempre presa entre as linhas intermediárias, não chegava nos atacantes, resultado de uma marcação forte sobre os jogadores de meio-de-campo. Tanto Palmeiras como São Caetano tiveram apenas uma boa oportunidade para fazer o gol. A dos pameirenses aconteceu aos 30 minutos, quando Fábio Júnior, aproveitando cruzamento de Arce pela lateral direita, desviou de cabeça. A bola passou perto da trave direita de Silvio Luiz. Sete minutos depois, Márcio Griggio cobrou falta no canto esquerdo baixo, exigindo boa defesa. A falta de objetividade de ambos os lados chegou ao ponto de irritar o técnico do São Caetano, Jair Picerni. Aos 31, ele foi à margem do campo e, aos berros pediu para que seus jogadores chutassem mais ao gol, mesmo que de longa distância. Mas a bronca não provocou o efeito desejado e o primeiro tempo terminou com o placar que melhor poderia tê-lo resumido: 0 a 0. Picerni e Celso Roth apostaram na conversa nos vestiários para mudar a situação. E a bronca nos atletas do Azulão parece ter sido maior. O São Caetano voltou melhor. O meia Aílton, posicionado mais à frente, passou a ser a ligação com os atacantes, principal carência dos donos da casa no primeiro tempo. O Palmeiras recuou e restringiu suas jogadas a despretenciosos contra-ataques. O São Caetano quase abriu o placar aos 18, quando Sinval, no meio da área e de frente para o gol, chutou para fora. O Palmeiras respondeu aos 24. Fábio Júnior foi lançado pelo lado direito e entrou sozinho. Ele tocou na saída de Silvio Luiz, que defendeu com as pernas. No rebote, novamente o atacante tentou acertar o gol, exigindo outra boa defesa. O prêmio para o time do ABC veio aos 35, quando Marlon acertou um belo chute de fora da área, no canto esquerdo, sem chance para Marcos.