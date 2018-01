São Caetano vence Palmeiras por 1 a 0 O São Caetano quebrou neste domingo a invencibilidade do Palmeiras neste Campeonato Paulista. Ganhou por 1 a 0, gol de Marcinho, em cobrança de pênalti, aos 42 minutos do primeiro tempo, e encosta nos líderes da competição - entre eles próprio Palmeiras -, pois soma nove pontos. O jogo no Estádio Anacleto Campanella foi duro, sendo que os dois times tiveram chances claras de gol. O Palmeiras até perdeu um pênalti, com Warley, no segundo tempo, defendido pelo goleiro Sílvio Luiz.