São Caetano vence por 2 a 0 e avança A rodada desta quarta-feira da Copa do Brasil foi aberta com duas partidas, ambas em Alagoas. Na capital Maceió, o São Caetano venceu o Corinthians alagoano por 2 a 0 e se classificou sem precisar da partida de volta. Luís Cláudio e Marcinho, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols do Azulão, que agora, espera o vencedor do confronto entre Ulbra-RS e Treze-PB. Os dois times fazem o jogo de ida na noite desta quarta-feira, em Canoas, interior gaúcho. Em Coruripe, na zona canavieira alagoana, o Coruripe empatou em 1 a 1 com o Fortaleza e precisa vencer o jogo de volta por qualquer placar para continuar na disputa. Já o Fortaleza, avança com um empate sem gols. Quem vencer vai pegar o ganhador de Hermann Aichinger x Ituano, que também se enfrentam nesta quarta-feira à noite, em Ibirama-SC.