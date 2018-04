São Caetano vende Simão e contrata 2 Uma inesperada negociação foi anunciada pela diretoria do São Caetano nesta terça-feira. O volante Simão foi vendido para o Fenerbahce, da Turquia. Os valores não foram divulgados, mas o negócio girou em torno de US$ 1,2 milhão - o jogador teria recebido cerca de US$ 200 mil pela transação. Aos 33 anos, Simão viveu o melhor momento de sua carreira no ano passado, quando conquistou o vice-campeonato brasileiro pelo São Caetano. Revelado no Barretos, no interior paulista, ele passou por clubes como Juventude-RS, Internacional, Corinthians, Portuguesa e Belmare (Japão). Simão é o quarto jogador do elenco vice-campeão brasileiro em 2001 a deixar o São Caetano. Antes dele, o clube tinha devolvido o lateral Mancini para o Atlético-MG e o atacante Magrão para o Botafogo-RJ. Além disso, o meia Esquerdinha se transferiu para o Santos. Ao mesmo tempo em que a diretoria anunciava a saída de Simão, mais duas novas contratações foram confirmadas: o volante Messias, ex-Coritiba, e o zagueiro Rodrigo Alemão, ex-Olímpia. Os dois novos reforços se apresentam ao clube na manhã desta quarta -feira.