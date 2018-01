São Caetano vira e fica perto das semifinais do Paulista O São Caetano está a um passo da classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. O time do ABC venceu o São Bento por 2 a 1, de virada, no sufoco, neste sábado, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela penúltima rodada da primeira fase. Com a vitória, o time da casa chegou aos 36 pontos e se mantém no terceiro lugar. Já os visitantes seguem ameaçados pelo rebaixamento, no 16º lugar com 16 pontos.O São Caetano pode até antecipar sua vaga neste domingo, caso o Palmeiras não vença o Guaratinguetá, no Palestra Itália. Fechado na defesa e se arriscando muito pouco no ataque, o São Bento dificultou muito as ações do São Caetano no começo do jogo. E a tática defensiva deu resultado. Tanto que na primeira descida para o ataque, os visitantes abriram o placar aos 21. Após cobrança de escanteio pela direita, o atacante Sérgio Júnior pegou de primeira dentro da área. Apesar de pressionar toda a primeira etapa, o time do ABC só conseguiu chegar ao empate aos 9 minutos da etapa final. O lateral Paulo Sérgio cobrou escanteio pela direita e o zagueiro Maurício marcou. O empate embalou os donos da casa, que conseguiram a virada aos 28. O lateral Triguinho conseguiu bela roubada de bola no meio-campo, escapou em velocidade e tocou para o atacante Luiz Henrique bater de fora da área no canto direito do goleiro. SÃO CAETANO 2 x 1 SÃO BENTO São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Luis Maranhão (Ademir Sopa) e Triguinho; Luis Alberto, Glaydson (Galiardo), Canindé e Leandro Lima (Marcelinho); Somália e Luiz Henrique. Técnico: Dorival Júnior. São Bento - Rafael; Cleber, Fábio Lima e Esmerode (Denis); Emerson, Rincón, Matos, Michael (Elias) e Everton (Anderson Thiago); Vanderson e Sérgio Júnior. Técnico: Abelha. Gols - Sérgio Júnior, aos 21 minutos do primeiro tempo. Maurício, aos 9, e Luiz Henrique, aos 28 minutos do segundo tempo. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira Cartões amarelos - Paulo Sérgio, Luiz Henrique, Esmerode, Emerson, Michel, Matos, Fábio Lima,Anderson Thiago e Sérgio Júnior. Cartão vermelho -Somália. Renda - R$ 10.068,00. Público - 996 pagantes. Local: Estádio Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul - SP.