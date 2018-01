São Caetano vira sobre Barueri e fica perto das semifinais O São Caetano venceu o Barueri, por 3 a 1, de virada, neste domingo, em Barueri, pela 17.ª rodada do Campeonato Paulista, e ficou mais próximo da classificação para as semifinais. O time do ABC chegou aos 33 pontos e assumiu a terceira posição do Palmeiras, que perdeu o clássico para o São Paulo. O Barueri permaneceu com 20 pontos e na 12.ª posição. O time da casa saiu na frente com Pedrão, que ganhou da defesa e fez um belo gol, de virada, aos 25 minutos. A reação do São Caetano veio só na etapa final. Com apenas sete minutos de jogo, Somália, artilheiro do Paulistão com 12 gols, já tinha marcado duas vezes de pênalti. O primeiro saiu aos 2 e o segundo aos 7 minutos. Melhor em campo, o São Caetano definiu o marcador com Douglas, em um dos gols mais bonitos da rodada. Nas duas últimas rodadas, o time do ABC vai enfrentar o São Bento, em casa, e o Rio Branco, em Americana. O São Caetano precisa de, no mínimo, mais uma vitória para assegurar a vaga. O Barueri vai receber o São Paulo e depois sairá diante do Bragantino. GRÊMIO BARUERI 1 X 3 SÃO CAETANO Grêmio Barueri - Oliveira; Bosco, Anderson Marques, Dão e Zeziel (Fabrício); André Bilinha, Giuliano (Júlio César), Luciano Gigante e Júlio; Pedrão e Thiago Humberto (Sinval). Técnico: Sérgio Soares. São Caetano - Luiz; Galiardo (Rafael), Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Alberto, Canindé (Marabá) e Douglas; Somália e Luiz Henrique (Leandro Lima). Técnico: Dorival Júnior. Gols - Pedrão, aos 25 minutos do primeiro tempo; Somália, aos 2 (pênalti) e aos 7 (pênalti), e Douglas, aos 30 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Anderson Marques (Grêmio Barueri); Galiardo, Maurício, Douglas, Leandro Lima e Marabá (São Caetano). Cartão vermelho - Bosco (Grêmio Barueri). Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Renda - R$ 11.200,00. Público - 1.080 pagantes. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri (SP).