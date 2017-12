São Caetano volta à briga pela liderança O São Caetano entrou definitivamente na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Atlético-PR, na última quarta-feira, por 3 a 2, segunda consecutiva, o time do ABC ficou com 31 pontos, apenas quatro pontos atrás do primeiro colocado, o Corinthians, com 35. "Este é o nosso principal objetivo no campeonato. Temos um elenco de qualidade e em condições de alcançar as primeiras posições", reafirmou o técnico Levir Culpi, que também se mostrou aliviado por ter vencido em casa, quebrando um jejum de três jogos, com derrota para o Botafogo (1 a 0) e empates com Juventude e Paraná, ambos por 1 a 1. Para o próximo jogo, contra o Coritiba, sábado, no Estádio Couto Pereira, o treinador poderá contar com a volta da sua principal estrela: o atacante Edílson, que estava suspenso, pela expulsão diante do Corinthians, na vitória por 2 a 0. Além dele, o volante Paulo Miranda também retorna de suspensão. Em contrapartida, o volante Claudecir, expulso, após marcar um golaço de bicicleta contra o Atlético-PR, fica de fora. O time será definido após um treino tático marcado para esta sexta-feira cedo. À tarde a delegação embarcará para a capital paranaense.