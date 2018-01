São Caetano volta a pensar na Libertadores A segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista deixou o São Caetano na briga direta por uma vaga na próxima fase do Grupo 2. Mas, no momento, o time vai esquecer os triunfos diante do Palmeiras (1 a 0) e Ituano (3 a 2) para se concentrar no seu segundo compromisso pela Taça Libertadores contra o Peñarol, em Montevidéo, no Uruguai, na quarta-feira. Para o técnico Muricy Ramalho, o time tem condições de se manter vivo nas duas competições. E deve aproveitar a boa fase do Paulista para também buscar a segunda vitória na Libertadores. "O elenco está bem ciente disso. O time jogou bem nos últimos dois jogos e venceu. Só precisamos manter o mesmo ritmo", diz Muricy, que já soma duas vitórias à frente do time do ABC. Na estréia na Libertadores, o São Caetano venceu o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 2, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Ainda faz parte do Grupo 1, o América do México. O elenco volta aos treinos nesta segunda-feira à tarde. Boa vitória - Pelo Paulista, o São Caetano venceu o Ituano, por 3 a 2, sábado em Itu, chegando aos 13 pontos. Para confirmar a classificação, o time do ABC enfrenta o Paulista, dia 7, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e dia 14 o jogo será contra o União São João, em Araras.