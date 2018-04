São Caetano volta a sonhar com título O técnico Péricles Chamusca, do São Caetano, não escondia a satisfação após a vitória sobre o Guarani, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Anacleto Campanella. Ele acredita que o time já se credenciou, de novo, para voltar a ser um dos times a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O time chegou aos 39 pontos, perto do grupo de frente. "Estamos mostrando um futebol eficiente e consistente. Desta forma, podemos brigar pelo nosso objetivo de chegar entre os quatro primeiros colocados", comentou Chamusca, que fez questão de elogiar o espírito de luta do adversário. "Eles tiveram méritos na marcação no primeiro tempo. Mas tudo ficou mais fácil após a marcação do nosso gol, porque daí eles foram obrigados a sair lá de trás. Foi um jogo de paciência, mas deu certo", finalizou. A vitória apagou os últimos dois resultados ruins em casa, no empate com o Atlético-MG, por 1 a 1, e na derrota para o Atlético-PR, por 3 a 0. O time, agora, já se concentra visando o jogo diante do Juventude, que atravessa excelente fase. "Será outra pedreira, porque eles jogam bem em casa", avaliou Chamusca, referindo-se ao jogo de domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul. Guarani - Do lado do Guarani, muitas lamentações e preocupações. O time não perdia há quatro jogos, mas também não vencia. Só que agora perdeu e se complicou na rabeira da tabela. "Precisamos manter a calma e buscar pontos. Não há outra alternativa", disse o técnico Lori Sandri, que tem sido contraditório no time campineiro. Criticou a escalação de jogadores jovens, mas tem insistido com alguns deles, como Caio e Catatau. Ele também indicou os últimos reforços, muito contestados: o zagueiro João Carlos, o atacante Marcão e o volante Douglas. O próximo jogo do Guaranis será diante do Vasco da Gama, domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas. O lateral direito Dida, após cumprir suspensão automática, vai voltar ao time.