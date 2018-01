São Caetano volta a vencer no Paulista Depois de três derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, o São Caetano voltou a vencer neste domingo à tarde: bateu o América por 3 a 1, em casa, deixando para trás as derrotas para Rio Branco, São Paulo e Guarani. Com este resultado, o São Caetano subiu para oitavo, com 12 pontos, enquanto o América continua com sete, em 16º lugar. O time está com mesmo número de pontos de Ponte Preta e Inter de Limeira, que estão na zona de rebaixamento, mas leva vantagem no saldo de gols - dois negativos, contra três e seis negativos dos concorrentes. Na primeira etapa o São Caetano foi melhor, fazendo valer o mando de campo. Mesmo assim, o América não foi mal e chegava com perigo em rápidos contra-ataques. O Diabo criou duas oportunidades na primeira etapa, com o artilheiro Finazzi e depois com Danilo, assustando o goleiro Sílvio Luís. Mas, quem saiu na frente foi o Azulão. Aos 12 minutos, o ligeiro Canindé se livrou da marcação, driblou um zagueiro e tocou rasteiro na saída do goleiro André Zandoná. Depois do gol, o São Caetano criou algumas oportunidades de ampliar, mas não obteve êxito. O América voltou para a etapa final disposto a empatar a partida e conseguiu este objetivo aos sete minutos. Dú partiu pela direita, cruzou para trás e Lairson bateu forte, sem chances para Sílvio Luís. O Azulão não titubeou e conseguiu ficar em vantagem novamente aos 11 minutos. Zé Luís cruzou e o grandalhão Luís Cláudio marcou, de cabeça. Um minuto depois, um lance bem parecido resultou no terceiro gol do time do ABC. O volante Zé Luís cruzou, Marcinho não alcançou e Luis Cláudio, livre, tocou para o gol, fazendo seu segundo no gol na partida. O América ainda perdeu Murilo expulso e isso acabo u de vez com as pretensões de reação de seu time. Na nona rodada, o São Caetano recebe o Ituano na quinta-feira. O América, na quarta-feira, enfrenta o Santo André, em São José do Rio Preto (SP).