São Caetano volta ao trabalho amanhã As duas vitórias sobre Corinthians e Santos serão usadas pelo técnico Mário Sérgio como exemplo para seus jogadores do São Caetano. Segundo ele, estas duas conquistas reforçam a sua tese de que só mesmo "com muita trabalho e dedicação será possível superar os adversários mais fortes" no Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio continua com o seu planejamento inicial de que o São Caetano tem um elenco inferior a vários clubes do Brasileiro, mas que pode somar mais pontos do que seus concorrentes "desde que mantenha a mesma dinâmica e a mesma aplicação nos treinamentos". Os jogadores ganharam dois dias de folga e voltam aos treinos duros nesta quarta-feira, em dois períodos. O objetivo agora é conseguir a terceira vitória consecutiva, aproveitando que o próximo jogo será contra o Vitória, domingo, no estádio Anacleto Campanella. O São Caetano tem 22 pontos e ocupa a quinta posição no campeonato.