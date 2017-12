São Caetano volta completo aos treinos Quando voltar aos trabalhos nesta segunda-feira no Estádio Anacleto Campanella, o São Caetano iniciará a preparação para os quatros jogos decisivos para garantir uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. A grande notícia para o técnico Tite é que ele terá todo o elenco à sua disposição para o jogo contra o Goiás, dia 23, no ABC. A semana de folga foi bem aproveitada pela comissão técnica. O ritmo de treinos físicos já vinha sendo amenizado, com apenas exercícios de manutenção. Quem teve muito trabalho foi o departamento médico, que aproveitou a folga na tabela para tratar de contusões simples que incomodavam quase meio time. Ao todo, sete jogadores estavam se recuperando: os zagueiros Gustavo e Dininho, os alas Elivélton e Zé Carlos; os volantes Mineiro e Fábio Santos e o meia Capixaba. O São Caetano é sexto colocado, com 68 pontos, mesmo número de pontos do Internacional, quinto colocado, e Coritiba, quarto. E ainda briga com o São Paulo, terceiro colocado, com 71 pontos. Para atingir seu objetivo no Brasileiro, o São Caetano precisa terminar até quinto lugar. Não parece uma missão difícil para o time de melhor defesa da competição, com apenas 33 gols sofridos.