São Caetano volta para Atibaia Com o calendário apertado desde a histórica confusão na final da Copa João Havelange, que precisou ser disputada novamente às vésperas do início do Campeonato Paulista, o São Caetano faz o que pode para colocar o time em forma. Aproveitando a semana para treinar, a comissão técnica decidiu levar os jogadores para se concentrar em Atibaia nesta terça-feira. Eles retornam para o ABC somente na sexta-feira aguardando a partida do próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, diante do Corinthians. Segundo o técnico Jair Picerni, esses quatro dias servirão para melhorar ainda mais o entrosamento, principalmente dos jogadores que chegaram no início do ano. "Temos duas competições muito difíceis em andamento e temos que aproveitar o tempo livre para aprimorar jogadas. Não podemos esquecer que em março começa nossa maratona com Campeonato Paulista e Libertadores", comenta. Para o confronto diante do Corinthians, o Azulão terá dois desfalques. O zagueiro Serginho e o meio-campista Simão receberam o segundo cartão amarelo. Em contrapartida, o capitão Daniel voltará ao time. Assim, a zaga passará a ser formada por Daniel e Dininho, que substituiu o capitão do time na partida contra o São Paulo. O substituto de Simão só deverá ser definido nos próximos dias. Com 11 pontos ganhos, o time do Grande ABC é o vice-líder do Campeonato Paulista ao lado do invicto Rio Branco, de Americana.