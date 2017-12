São Carlos dispara na Série B paulista O São Carlos praticamente garantiu sua vaga na terceira fase do Campeonato Paulista da Série B ao vencer fora de casa o Campinas por 3 a 1, neste domingo cedo. O time são-carlense lidera o Grupo 6, com 10 pontos. Os visitantes roubaram a cena nesta quarta rodada, com quatro vitórias num total de seis jogos disputados pela manhã. A situação mais confortável é mesmo do São Carlos, seguido pelo Palmeirinha, com sete, e Campinas, com quatro pontos. O Palmeirinha foi o único anfitrião a vencer, ao bater por 2 a 1 o Jabaquara, em Porto Ferreira, resultado que eliminou o time de Santos. Pelo Grupo 7, o Assisense perdeu em casa para o lanterna Força por 1 a 0. Pelo Grupo 8, a Santacruzense foi até Mogi-Guaçu e bateu por 1 a 0 o Guaçuano, se isolando na liderança com 10 pontos, contra sete do Guaçuano. O Penapolense subiu para a terceira posição, com seis pontos, ao bater fora de casa o Palestra por 4 a 3. No Grupo 9, o Osvaldo Cruz ficou na liderança isolada, com oito pontos ao vencer em casa o Jacareí por 3 a 1. Confira os resultados da quarta rodada da segunda fase: Sexta-feira - Velo Clube 2 x 1 Grêmio Catanduvense. Sábado - São Bernardo 1 x 2 Capivariano. Domingo - Guaçuano 0 x 1 Santacruzense; Campinas 1 x 3 São Carlos; Palmeirinha 2 x 1 Jabaquara; Assisense 0 x 1 Força; Palestra 3 x 4 Penapolense e Osvaldo Cruz 3 x 1 Jacareí. Classificação da segunda fase após os jogos do final de semana: Grupo 6) 1.º - São Carlos, 10 pontos; 2.º Palmeirinha, 7; 3.º Campinas, 4; 4.º - Jabaquara, 1. Grupo 7) 1.º - Grêmio Catanduvense, 9 pontos; 2.º - Velo Clube, 5; 3.º - Assisense, 4 (saldo de gols -1); 4.º Força, 4 (saldo de gols -3). Grupo 8) 1.º - Santacruzense, 10 pontos; 2.º - Guaçuano, 7; 3.º - Penapolense, 6; 4.º - Palestra, zero. Grupo 9) 1.º. - Osvaldo Cruz, 8 pontos; 2.º - Jacareí, 5 (saldo de gols -1); 3.º Capivariano, 5 (saldo de gols -2); 4.º - São Bernardo, 3.