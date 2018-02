São Carlos e Osvaldo Cruz farão a final São Carlos e Osvaldo Cruz decidirão o título do Campeonato Paulista da Série B. Os dois times se enfrentarão em jogo único no próximo final de semana, em São Carlos (SP), que teve melhor campanha. A data ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A definição dos finalistas aconteceu neste domingo com a realização da sexta e última rodada da terceira fase. O Osvaldo Cruz também ficou com a última vaga para o acesso à Série A3, que já tinha outros três classificados: São Carlos, São Bernardo e Santacruzense. Com o acesso já garantido, o São Carlos enfrentou em casa o São Bernardo precisando apenas de um empate para chegar à final. Mas fez muito mais ao vencer por 2 a 1, ficando assim em primeiro lugar no Grupo 10, com 13 pontos, contra 10 do São Bernardo, que por sua vez, também garantiu o acesso. Apenas cumprindo tabela, o Penapolense goleou por 5 a 2 o Velo Clube. No Grupo 11, o Osvaldo Cruz precisava vencer o eliminado Palmeirinha para chegar à Série A3. Com o apoio da torcida, goleou por 5 a 0, chegando aos 12 pontos e ainda contou com a derrota de 3 a 1 da Santacruzense, com 10 pontos, diante do Grêmio Catanduvense, que terminou em terceiro lugar, com nove pontos. A esperança do Catanduvense agora é ficar com a vaga na Série A3 do Votuporanga, que encerrou suas atividades. Confira os resultados da sexta rodada da 3.ª fase: Domingo - Penapolense 5 x 2 Velo Clube; São Carlos 2 x 1 São Bernardo; Osvaldo Cruz 5 x 0 Palmeirinha; e Grêmio Catanduvense 3 x 1 Santacruzense. Classificação final da terceira fase: Grupo 10) 1.º - São Carlos, 13 pontos; 2.º - São Bernardo, 10; 3.º - Penapolense, 8; 4.º - Velo Clube, 3. Grupo 11) 1º. - Osvaldo Cruz, 12 pontos; 2.º - Santacruzense, 10; 3.º - Grêmio Catanduvense, 9; 4.º - Palmeirinha, 4.