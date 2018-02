São Carlos e São Bernardo duelam no Paulista da Série A-3 Na briga pela classificação, São Carlos e São Bernardo abrem a oitava rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista, neste sábado, às 16 horas. O São Carlos é oitavo colocado, com 11 pontos, enquanto o São Bernardo, com 12 pontos, ocupa a sexta posição. Este jogo isolado vai ser transmitido ao vivo para todo Brasil pela Rede Família de Televisão. Outros nove jogos vão fechar a rodada domingo, inclusive com a volta da líder Ferroviária, que caiu na primeira fase da Copa do Brasil diante do Juventude. O principal jogo da rodada vai, justamente, reunir a líder Ferroviária, com 17 pontos, diante do vice-líder, o XV de Piracicaba, com 16, em Araraquara. Confira os jogos da 8.ªrodada: Sábado: São Carlos x São Bernardo (16h) Domingo: ECO x SEV (10h) Votoraty x Linense (10h30) Ferroviária x XV de Piracicaba (11h) Araçatuba x Mauaense (11h) Flamengo x União Barbarense (11h) Santacruzense x Catanduvense (11h) União Mogi x Francana (11h) Olímpia x Independente (11h) Monte Azul x Primavera (15h)