São Carlos vence outra na 2ª Divisão Com o apoio de mais cinco mil torcedores, o São Carlos venceu o Palmeirinha por 1 a 0, neste domingo, isolando-se na liderança do Grupo 6, com seis pontos, do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A segunda rodada da segunda fase foi disputada neste final de semana com oito jogos. O gol da vitória do São Carlos saiu apenas aos 40 minutos do segundo tempo, com Léo, de cabeça. O Campinas, uma das forças da competição, também venceu o Jabaquara, de Santos, com um gol aos 45 minutos da etapa final, marcado por Danilo Luís. Pelo Grupo 8, dois times também mantiveram a campanha com 100% de aproveitamento. O Guaçuano goleou o Penapolense por 4 a 1, enquanto o Santacruzense fez 2 a 0 sobre o Palestra. Estes foram os resultados da segunda rodada: Sábado - Força Futebol 1 x 1 Velo Clube e São Bernardo 0 x 1 Jacareí. Domingo - Campinas 1 x 0 Jabaquara; São Carlos 1 x 0 Palmeirinha; Santacruzense 2 x 0 Palestra; Guaçuano 4 x 1 Penapolense; Assisense 0 x 1 Catanduvense e Capivariano 0 x 0 Osvaldo Cruz. Confira a classificação: Grupo 6 - 1º - São Carlos, 6 pontos; 2º - Palmeirinha, 3; 3º - Campinas, 3; 4º - Jabaquara, 0. Grupo 7 - 1º - Catanduvense, 6 pontos; 2º - Velo Clube, 2; 3º - Assisense, 1; 4º - Força, 0. Grupo 8 - 1º - Guaçuano, 6; 2º - Santacruzense, 6; 3º - Penapolense, 0; 4º - Palestra, 0. Grupo 9 - 1º - Osvaldo Cruz, 4; 2º Jacareí, 4; 3º - Capivariano, 2; 4º - São Bernardo, 0.