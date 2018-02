São Carlos vence São Bernardo pela série A-3 do Paulista Na escaldante São Carlos, o time da casa bateu por 2 a 0 o São Bernardo, neste sábado, com dois gols de Maikon, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A vitória fez com que o São Carlos ultrapassasse o time visitante na tabela O São Carlos está agora na quinta colocação, com 14 pontos, três a menos que a líder Ferroviária. O São Bernardo é o sétimo, com 12. Os dois times estão no G-8, grupo que classifica as oito melhores equipes para a próxima fase. Amplamente superior na primeira etapa, o São Carlos abriu o placar aos 18 minutos. Maikon ficou cara-a-cara com o goleiro e só teve o trabalho de mandar para as redes. Na segunda etapa, o São Bernardo equilibrou o jogo, mas tomou o gol cedo. Após bate-rebate na área, aos 4 minutos, o artilheiro do São Carlos, Maikon, mandou a bola de cabeça para o fundo das redes, 2 a 0.