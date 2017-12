?São coisas do futebol?, diz Juninho Visivelmente abatido, o técnico Juninho Fonseca comentou nesta terça-feira a sua demissão do cargo de treinador do Corinthians. O ex-treinador da equipe do Parque São Jorge admitiu que deixa o clube chateado por não ter terminado o seu trabalho no Campeonato Paulista. ?Ficamos triste com o acontecido, mas mesmo assim agradeço a oportunidade de trabalhar no time profissional do Corinthians. Infelizmente são coisas do futebol?, disse. Juninho garantiu que não tem pretensões de voltar a treinar o time de juniores. Além de Juninho, o auxiliar Jairo Leal e o preparador físico Moraci Sant?Anna também foram dispensados.