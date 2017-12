São Gabriel: goleiro treina para atacar Obrigado a vencer o Figueirense em Florianópolis, ou a empatar por 3 a 3, o São Gabriel treinou até o goleiro Miguel para jogar no ataque. O técnico Jorge Anadon anuncia que se o time tiver um escanteio a favor no final do jogo desta quarta-feira e precisar do gol, todos irão para a área adversária. Na primeira partida, disputada em São Gabriel, o placar foi 2 a 2. Naquele dia o São Gabriel não contava com cinco titulares, que ainda não estavam inscritos na Copa do Brasil. Agora, poderá ir com força máxima. Se passar para a próxima fase, vai pegar o Palmeiras.