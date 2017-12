São Januário: sem punição após 1 ano A morosidade da Justiça brasileira e seus diversos recursos têm ajudado os dirigentes do Vasco a escapar de uma severa punição, por causa da queda da grade do estádio de São Januário, onde mais de 150 pessoas ficaram feridas, durante a segunda partida da final da Copa João Havelange, contra o São Caetano. A tragédia completa hoje um ano e transformou um dia de alegria em tristeza e drama, além de ter manchado a gloriosa história do clube carioca. Leia mais no Estadão