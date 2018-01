"São Jorge" está pronto para jogar Jorge Wagner chega ao Corinthians com uma missão: desfazer a imagem de rebelde que deixou em Belo Horizonte. Juntamente com o atacante Joãozinho, o meia foi excluído do elenco do Cruzeiro pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no final do ano passado. Constrangido com a repercussão que a notícia teve em São Paulo, garante que não mereceu a punição. "Não fiz nada para justificar o afastamento. Eu estava com o Joãozinho num bar que fica dentro de uma faculdade de Belo Horizonte às 2h da tarde. Aí, um torcedor nos viu e telefonou para um dirigente do Cruzeiro. Não tem nada de mau conversar num bar às 2h da tarde num dia de folga do time", afirma o jogador. Leia mais no Jornal da Tarde