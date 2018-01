São José contrata Walmir Louruz O São José acertou nesta segunda-feira a contratação do técnico Walmir Louruz para a seqüência do Campeonato Paulista da Série A2. Ele foi contratado para substituir Celso Teixeira, que deixou o time após o empate com o São Bento, por 1 a 1, no último domingo. Esta é a primeira vez que Walmir Louruz trabalhará no futebol paulista. Amigo particular do técnico Luiz Felipe Scolari, ele tem no seu currículo o título da Copa do Brasil de 1999, com o Juventude. Além do clube gaúcho, trabalhou no Internacional-RS, Vila Nova-GO, CRB-AL e Figueirense-SC. O São José é o quinto colocado do grupo 2 da Série A2, somando apenas cinco pontos.