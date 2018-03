São José dá vexame e cai para Série A2 A 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, completada neste domingo, definiu o único rebaixado para a Série A3 no próximo ano: o São José. Neste domingo à tarde o time perdeu em casa por 4 a 3 para o Flamengo, pelo Grupo 2, e ficou com a pior campanha do Paulistinha. O Águia somou cinco pontos durante 13 jogos e agora não consegue mais alcançar Bragantino (Grupo 2) e Rio Preto (Grupo 3), que somam nove pontos cada. Por outro lado, apenas dois clubes estão classificados matematicamente. No Grupo 1, a líder Francana, com 25 pontos, e no Grupo 2, a Internacional, líder com 27 pontos. Passarão à outra fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. O São Bento perdeu uma chance de ouro de continuar em vantagem na briga por uma vaga na segunda fase. Após estar vencendo o Taubaté por 3 a 0, o time cedeu o empate e agora está em situação complicada, somando 20 pontos na quinta colocação do Grupo 2. O Nacional deu um grande pulo, saindo da quinta colocação para a vice-liderança, ao vencer o Bragantino em Campinas. O Massa Bruta mandou seu jogo no estádio "Brinco de Ouro da Princesa" porque o Estádio "Marcelo Stéfanni" está interditado pelo Ministério Público. Pelo Grupo 1, o Olímpia venceu a líder Francana por 2 a 1 e manteve o sonho do acesso, com 18 pontos na quinta colocação. Na quarta-feira, Bragantino e Flamengo farão jogo adiado por causa das chuvas, no estádio Nicolau Alayon, na capital. O jogo será importante para o time de Guarulhos, que briga pela classificação. O Bragantino não tem mais nenhum objetivo a atingir na competição. O Botafogo foi até Taquaritinga e venceu por 2 a 0, praticamente assegurando sua vaga para a próxima fase. O Araçatuba ainda mantém a chance de uma classificação, após vencer o Comercial fora de casa, por 1 a 0. O AEA ocupa a sexta colocação com 17 pontos, um a mais do que o Comercial, que só se classifica por um milagre. A última rodada passa a ser decisiva e prevê estes jogos: Araçatuba x Bandeirante, Rio Preto x Taquaritinga, Francana x Comercial, Botafogo x Olímpia, Taubaté x Bragantino, Nacional x Internacional, Flamengo x São Bento e Matonense x São José. Confira os resultados da 13ª rodada: Internacional 4 X 0 Matonense, Bandeirante 32 X 0 Rio preto, Bragantino 0 X 3 Nacional, São José 3 X 4 Flamengo, São Bento 3 X 3 Taubaté, Comercial 0 X 1 Araçatuba, Taquaritinga 0 X Botafogo e Olímpia 2 X 1 Francana. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 25 pontos; 2) Botafogo 21; 3) Bandeirante e Taquaritinga 19; 5) Olímpia 18; 6) Araçatuba 17; 7) Comercial 16; 8) Rio Preto 9. Grupo 2 - 1) Internacional 27 pontos; 2) Nacional 23; 3) Taubaté e Flamengo 22; 5) São Bento 20; 6) Matonense 16; 7)Bragantino 9; 8) São José 5.